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В каких регионах налоговой амнистией воспользовалось наибольшее число предпринимателей

9 Января 2020 17:42
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В каких регионах налоговой амнистией воспользовалось наибольшее число предпринимателей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр финансов РК Берик Шолпанкулов привел статистику по проводимой государством налоговой амнистии в региональном разрезе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Если рассматривать регионы, то наибольшее количество предпринимателей, воспользовавшихся налоговой амнистии, наблюдается в следующих областях и городах: г. Алматы - 6 513 субъектов малого и среднего бизнеса; Туркестанская область – 5 196 налогоплательщиков; Алматинская область - 5 054 налогоплательщика; г. Нур-Султан – 3 729 налогоплательщиков», - сказал Берик Шолпанкулов на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, наибольшая сумма пени и штрафов (у предпринимателей - прим. ред.) – а именно порядка 1,1 млрд тенге – также списана в Алматы.

«Далее идут следующие регионы: Актюбинская область – 1 млрд тенге; Нур-Султан – 750 млн тенге; Костанайская область – 413 млн тенге», - добавил вице-министр.

Наибольшие суммы уплаченных налогов приходятся на следующие регионы: в Алматы погасили заложенность на сумму – 6,5 млрд тенге, в Нур-Султане – 1,9 млрд тенге и в Алматинской области – 675 млн тенге.

«При этом наибольшую активность проявили жители следующих регионов: Алматы – 100 769 физических лиц, погасивших недоимку, Туркестанская область – 74 893 физлица и Шымкент – 62 015 физлиц. Что касается списанных сумм пени (у физлиц), то наибольшая сумма приходится также на Алматы – это порядка 1,1 млрд тенге, на втором месте - Павлодарская область – 187 млн тенге и на третьем месте Нур-Султан – 172 млн тенге», - заключил Б. Шолпанкулов.


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Ключевые слова: Экономика, Минфин РК, Общество,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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