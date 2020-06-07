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В каких регионах наибольший и наименьший прирост заболевших коронавирусом
7 Июня 2020 16:25
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подробную статистику о ситуации с коронавирусом за прошедшую неделю в разрезе регионов опубликовал Telegram-канал Coronavirus2020.kz, передает МИА «Казинформ».
С 00:00 ч. 31 мая по 00:00 ч. 7 июня, з а 7 дней:
Заболели - 1386
Выздоровели - 1731
Летальных случаев - 11
Средний прирост за 7 дней - 2,3%
Наибольший прирост:
город Нур-Султан - 247
город Алматы - 203
Карагандинская область - 197
Западно-Казахстанская область - 140
Атырауская область - 97
Наименьший прирост:
Северо-Казахстанская область - 5
Акмолинская область - 9
Туркестанская область - 16
Костанайская область - 18
Жамбылская область - 43
П о состоянию на 00:00 ч. 7 июня:
Активных случаев КВИ - 5507
Выздоровели - 7135
Летальных случаев - 53
Всего зарегистрированных случаев КВИ - 12694
Наибольшее количество выздоровевших по регионам
город Нур-Султан - 247
город Алматы - 203
Карагандинская область - 197
Западно-Казахстанская область - 140
Атырауская область - 97
Наименьший прирост:
Северо-Казахстанская область - 5
Акмолинская область - 9
Туркестанская область - 16
Костанайская область - 18
Жамбылская область - 43
П о состоянию на 00:00 ч. 7 июня:
Активных случаев КВИ - 5507
Выздоровели - 7135
Летальных случаев - 53
Всего зарегистрированных случаев КВИ - 12694
Наибольшее количество выздоровевших по регионам
(процент указан от общего числа выздоровевших по стране) :
город Алматы - 1801 (25,2%)
город Нур-Султан - 1374 (19,3%)
Атырауская область - 769 (10,8%)
Карагандинская область - 442 (6,2%)
город Шымкент - 412 (5,8%)
Наибольшее количество активных случаев КВИ:
город Нур-Султан - 1071
город Алматы - 1039
Карагандинская область - 682
город Шымкент - 520
Атырауская область - 431
Наименьшее количество активных случаев КВИ:
Северо-Казахстанская область - 16
Акмолинская область - 33
Павлодарская область - 82
Костанайская область - 82
Восточно-Казахстанская область - 121
По доле выздоровевших (процент от общего числа заболевших в указанном регионе) :
Акмолинская область - 78,9%
Северо-Казахстанская область - 75,0%
Павлодарская область - 66,1%
Туркестанская область - 64,8%
Атырауская область - 64,0%.
город Алматы - 1801 (25,2%)
город Нур-Султан - 1374 (19,3%)
Атырауская область - 769 (10,8%)
Карагандинская область - 442 (6,2%)
город Шымкент - 412 (5,8%)
Наибольшее количество активных случаев КВИ:
город Нур-Султан - 1071
город Алматы - 1039
Карагандинская область - 682
город Шымкент - 520
Атырауская область - 431
Наименьшее количество активных случаев КВИ:
Северо-Казахстанская область - 16
Акмолинская область - 33
Павлодарская область - 82
Костанайская область - 82
Восточно-Казахстанская область - 121
По доле выздоровевших (процент от общего числа заболевших в указанном регионе) :
Акмолинская область - 78,9%
Северо-Казахстанская область - 75,0%
Павлодарская область - 66,1%
Туркестанская область - 64,8%
Атырауская область - 64,0%.
Ключевые слова: Здравоохранение, Коронавирус,
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