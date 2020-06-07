В каких регионах наибольший и наименьший прирост заболевших коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подробную статистику о ситуации с коронавирусом за прошедшую неделю в разрезе регионов опубликовал Telegram-канал Coronavirus2020.kz, передает МИА «Казинформ».

С 00:00 ч. 31 мая по 00:00 ч. 7 июня, з а 7 дней:

Заболели - 1386

Выздоровели - 1731

Летальных случаев - 11

Средний прирост за 7 дней - 2,3%



Наибольший прирост:

город Нур-Султан - 247

город Алматы - 203

Карагандинская область - 197

Западно-Казахстанская область - 140

Атырауская область - 97

Наименьший прирост:

Северо-Казахстанская область - 5

Акмолинская область - 9

Туркестанская область - 16

Костанайская область - 18

Жамбылская область - 43

П о состоянию на 00:00 ч. 7 июня:

Активных случаев КВИ - 5507

Выздоровели - 7135

Летальных случаев - 53

Всего зарегистрированных случаев КВИ - 12694

Наибольшее количество выздоровевших по регионам

(процент указан от общего числа выздоровевших по стране) :

город Алматы - 1801 (25,2%)

город Нур-Султан - 1374 (19,3%)

Атырауская область - 769 (10,8%)

Карагандинская область - 442 (6,2%)

город Шымкент - 412 (5,8%)

Наибольшее количество активных случаев КВИ:

город Нур-Султан - 1071

город Алматы - 1039

Карагандинская область - 682

город Шымкент - 520

Атырауская область - 431

Наименьшее количество активных случаев КВИ:

Северо-Казахстанская область - 16

Акмолинская область - 33

Павлодарская область - 82

Костанайская область - 82

Восточно-Казахстанская область - 121

По доле выздоровевших (процент от общего числа заболевших в указанном регионе) :

Акмолинская область - 78,9%

Северо-Казахстанская область - 75,0%

Павлодарская область - 66,1%

Туркестанская область - 64,8%

Атырауская область - 64,0%.