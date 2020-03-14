-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
В каких регионах находятся казахстанцы, контактировавшие с зараженной коронавирусом женщиной
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В каких городах находятся выехавшие в регионы 14 человек с рейса Москва - Нур-Султан, которым летела казахстанка, у которой выявили коронавирус 13 марта, рассказала руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Напомним, на борту находились 89 пассажиров. Выехали за пределы города Нур-Султана 35 пассажиров. Из них по Казахстану 14.
«Выехавшие - это не зараженные. Это категория лиц контактных, которые контактировали с лицом, у которого выявлено наличие коронавирусной инфекции. 14 граждан выбыли в регионы республики. Они изолированы в провизорные станционары – это Алматы, Атырау, Степногорск, Караганда», - сказала Сауле Кисикова на брифинге в СЦК.
13 марта был зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекции в городе Нур-Султан у гражданки РК, прибывшей рейсом Москва-Нур-Султан. Она посещала Милан.
- Инфекционную больницу Актобе посетили члены правительственной делегации
- Коронавирус: за рукопожатия, объятия и поцелуи будут штрафовать в Бельгии
- КХЛ сделала официальное заявление по ситуации с коронавирусом
- В Казахстан можно прилететь из Рима с пересадкой в Москве - МИД РК
- МИД рекомендует гражданам исключить перелеты из Мадрида при возвращении в Казахстан
- Коронавирус: школы, театры и музеи будут закрыты в Армении до 23 марта
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана