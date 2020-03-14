В каких регионах находятся казахстанцы, контактировавшие с зараженной коронавирусом женщиной

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В каких городах находятся выехавшие в регионы 14 человек с рейса Москва - Нур-Султан, которым летела казахстанка, у которой выявили коронавирус 13 марта, рассказала руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, на борту находились 89 пассажиров. Выехали за пределы города Нур-Султана 35 пассажиров. Из них по Казахстану 14.

«Выехавшие - это не зараженные. Это категория лиц контактных, которые контактировали с лицом, у которого выявлено наличие коронавирусной инфекции. 14 граждан выбыли в регионы республики. Они изолированы в провизорные станционары – это Алматы, Атырау, Степногорск, Караганда», - сказала Сауле Кисикова на брифинге в СЦК.

13 марта был зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекции в городе Нур-Султан у гражданки РК, прибывшей рейсом Москва-Нур-Султан. Она посещала Милан.