В каких регионах наблюдаются наибольшие очереди в детсады

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов рассказал о планах по охвату детей дошкольным образованием, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время перед системой образования стоят новые цели и задачи. Актуальным остается охват детей дошкольным воспитанием и обучением. На сегодня охват детей в возрасте от 3 до 6 лет составляет 98,8%. Между тем, охват детей 2-6 лет составляет 71%. Между тем, большая очередность детей от 2 до 6 лет наблюдается в Алматинской, Туркестанской, Мангистауской областях и городах Алматы, Шымкент», - сказал Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства.

По его словам, к 2025 году охват детей 2-6 лет достигнет 95%.

«Для этого мы дальше будем развивать сеть частных детских садов. Планируется внедрение ваучерного финансирования и альтернативных форм организаций дошкольного воспитания. Во исполнение поручения Главы Государства разработана новая модель дошкольного образования. Внедрение новой модели начнется с нового учебного года», - отметил министр.

«Для этого будет изменен государственный стандарт на основе принципа «Обучение через игру». Будет применяться ваучерное финансирование, что позволит повысить конкурентоспособность дошкольных организаций и даст положительные результаты», - заключил глава МОН.



