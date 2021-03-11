В каких регионах наблюдаются наибольшие очереди в детсады
«В настоящее время перед системой образования стоят новые цели и задачи. Актуальным остается охват детей дошкольным воспитанием и обучением. На сегодня охват детей в возрасте от 3 до 6 лет составляет 98,8%. Между тем, охват детей 2-6 лет составляет 71%. Между тем, большая очередность детей от 2 до 6 лет наблюдается в Алматинской, Туркестанской, Мангистауской областях и городах Алматы, Шымкент», - сказал Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства.
По его словам, к 2025 году охват детей 2-6 лет достигнет 95%.
«Для этого мы дальше будем развивать сеть частных детских садов. Планируется внедрение ваучерного финансирования и альтернативных форм организаций дошкольного воспитания. Во исполнение поручения Главы Государства разработана новая модель дошкольного образования. Внедрение новой модели начнется с нового учебного года», - отметил министр.
«Для этого будет изменен государственный стандарт на основе принципа «Обучение через игру». Будет применяться ваучерное финансирование, что позволит повысить конкурентоспособность дошкольных организаций и даст положительные результаты», - заключил глава МОН.