РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:24, 11 Март 2021 | GMT +6

    В каких регионах наблюдаются наибольшие очереди в детсады

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов рассказал о планах по охвату детей дошкольным образованием, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время перед системой образования стоят новые цели и задачи. Актуальным остается охват детей дошкольным воспитанием и обучением. На сегодня охват детей в возрасте от 3 до 6 лет составляет 98,8%. Между тем, охват детей 2-6 лет составляет 71%. Между тем, большая очередность детей от 2 до 6 лет наблюдается в Алматинской, Туркестанской, Мангистауской областях и городах Алматы, Шымкент», - сказал Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства.

    По его словам, к 2025 году охват детей 2-6 лет достигнет 95%.

    «Для этого мы дальше будем развивать сеть частных детских садов. Планируется внедрение ваучерного финансирования и альтернативных форм организаций дошкольного воспитания. Во исполнение поручения Главы Государства разработана новая модель дошкольного образования. Внедрение новой модели начнется с нового учебного года», - отметил министр.

    «Для этого будет изменен государственный стандарт на основе принципа «Обучение через игру». Будет применяться ваучерное финансирование, что позволит повысить конкурентоспособность дошкольных организаций и даст положительные результаты», - заключил глава МОН.



    Теги:
    Правительство Правительство РК Образование МОН
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:20
    Учения разведчиков прошли в региональном командовании «Юг»
    Сегодня, 07:00
    3 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!