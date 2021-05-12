В каких регионах наблюдается снижение роста обрабатывающей промышленности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 13 регионов показали положительный рост в обрабатывающей промышленности. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом по обрабатывающей промышленности рост ускорился до 7,7%. 13 регионов показали положительный рост», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

Наибольшее увеличение, по его словам, отмечается в г. Алматы, г. Нур-Султан и Алматинской области.

«Снижение наблюдается в 4 регионах: в Западно-Казахстанской, Атырауской, Туркестанской

и Восточно-Казахстанской областях».

Ранее глава Миннацэкономики сообщил о том, что по итогам января-апреля 2021 года темп роста ВВП вышел в положительную зону, составив 0,7%, впервые с марта прошлого года, на фоне следующих трендов.

Он также объявил о максимальном росте обрабатывающей промышленности за последние 10 лет. По словам министра, такое происходит впервые с марта прошлого года, на фоне следующих трендов. «Экономика Казахстана переходит к восстановительной динамике роста. Рост сферы услуг вышел в плюсовую зону раньше, чем мы прогнозировали», - отметил А. Иргалиев.