В каких регионах наблюдается рост экономики
«14 регионов показали положительный рост. Наибольшее увеличение отмечается в городе Алматы, Алматинской области и городе Нур-Султане. Снижение наблюдается в трех регионах: Западно-Казахстанской, Атырауской и Восточно-Казахстанской областях», - сказал Асет Иргалиев.
Министр добавил, что высокая инвестиционная активность наблюдается во многих регионах. Наилучшие показатели отмечаются в Туркестанской и Павлодарской областях, а также в городах Алматы и Нур-Султан.
«Снижение зафиксировано в Западно-Казахстанской и Атырауской областях. Строительная отрасль продолжает демонстрировать позитивный тренд. Объем выполненных строительных работ вырос на 11,3%. Все регионы показали положительный рост, за исключением Западно-Казахстанской области», - отметил Асет Иргалиев.
Глава МНЭ сообщил, что высокий рост строительно-монтажных работ отмечается в Туркестанской, Кызылординской и Костанайской областях, а также в городе Алматы.