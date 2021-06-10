В каких регионах наблюдается рост экономики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обрабатывающая промышленность продолжает определять тенденции в динамике промышленного производства. Рост составил 7,2%. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«14 регионов показали положительный рост. Наибольшее увеличение отмечается в городе Алматы, Алматинской области и городе Нур-Султане. Снижение наблюдается в трех регионах: Западно-Казахстанской, Атырауской и Восточно-Казахстанской областях», - сказал Асет Иргалиев.

Министр добавил, что высокая инвестиционная активность наблюдается во многих регионах. Наилучшие показатели отмечаются в Туркестанской и Павлодарской областях, а также в городах Алматы и Нур-Султан.

«Снижение зафиксировано в Западно-Казахстанской и Атырауской областях. Строительная отрасль продолжает демонстрировать позитивный тренд. Объем выполненных строительных работ вырос на 11,3%. Все регионы показали положительный рост, за исключением Западно-Казахстанской области», - отметил Асет Иргалиев.

Глава МНЭ сообщил, что высокий рост строительно-монтажных работ отмечается в Туркестанской, Кызылординской и Костанайской областях, а также в городе Алматы.



