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    10:07, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    В каких регионах наблюдается рост экономики

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обрабатывающая промышленность продолжает определять тенденции в динамике промышленного производства. Рост составил 7,2%. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «14 регионов показали положительный рост. Наибольшее увеличение отмечается в городе Алматы, Алматинской области и городе Нур-Султане. Снижение наблюдается в трех регионах: Западно-Казахстанской, Атырауской и Восточно-Казахстанской областях», - сказал Асет Иргалиев.

    Министр добавил, что высокая инвестиционная активность наблюдается во многих регионах. Наилучшие показатели отмечаются в Туркестанской и Павлодарской областях, а также в городах Алматы и Нур-Султан.

    «Снижение зафиксировано в Западно-Казахстанской и Атырауской областях. Строительная отрасль продолжает демонстрировать позитивный тренд. Объем выполненных строительных работ вырос на 11,3%. Все регионы показали положительный рост, за исключением Западно-Казахстанской области», - отметил Асет Иргалиев.

    Глава МНЭ сообщил, что высокий рост строительно-монтажных работ отмечается в Туркестанской, Кызылординской и Костанайской областях, а также в городе Алматы.



    Теги:
    Правительство РК Регионы Казахстана Экономика
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