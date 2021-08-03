В каких регионах наблюдается наибольшая занятость реанимационных коек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о текущей эпидемиологической ситуации в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Республика Казахстан с 26 июля находится в «красной зоне». За исключением Туркестанской области, все регионы находятся в красной зоне. На 3 августа текущего года занятость инфекционных коек по республике составила 56%, реанимационных коек 44%», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

По его словам, наибольшая занятость инфекционных коек отмечается в Нур-Султане, Шымкенте; реанимационных коек - в Акмолинской, Атырауской, Мангистауской областях и в Нур-Султане.

«Министерством здравоохранения обеспечен выезд в 10 регионов Казахстана в составе ведущих сотрудников Министерства и профессорско-преподавательского состава медицинских вузов с целью оказания методической и практической помощи по ведению пациентов с коронавирусной инфекцией. В регионах проведен детальный анализ, даны конкретные рекомендации для стабилизации ситуации», - добавил министр.