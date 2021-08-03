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    09:23, 03 Август 2021 | GMT +6

    В каких регионах наблюдается наибольшая занятость реанимационных коек

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о текущей эпидемиологической ситуации в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Республика Казахстан с 26 июля находится в «красной зоне». За исключением Туркестанской области, все регионы находятся в красной зоне. На 3 августа текущего года занятость инфекционных коек по республике составила 56%, реанимационных коек 44%», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

    По его словам, наибольшая занятость инфекционных коек отмечается в Нур-Султане, Шымкенте; реанимационных коек - в Акмолинской, Атырауской, Мангистауской областях и в Нур-Султане.

    «Министерством здравоохранения обеспечен выезд в 10 регионов Казахстана в составе ведущих сотрудников Министерства и профессорско-преподавательского состава медицинских вузов с целью оказания методической и практической помощи по ведению пациентов с коронавирусной инфекцией. В регионах проведен детальный анализ, даны конкретные рекомендации для стабилизации ситуации», - добавил министр.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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