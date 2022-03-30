В каких регионах казахстанцы больше курят

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жители регионов курят чаще, чем казахстанцы, живущие в мегаполисах. Лидером по количеству курящих стала Жамбылская область, где употребляет табак каждый третий. Меньше всего число любителей табака проживают в Алматы – 13,6%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на kursiv.

Портрет курильщика табака

Согласно информации Бюро национальной статистики РК за 2021 год, доля курильщиков в Казахстане составляет 20%. Эти данные относительные, они основаны на результатах выборочного исследования около 12 тыс. членов домохозяйств и экстраполированы на все взрослое население.

Из всех курящих 77% – это мужчины, 23% – это женщины.

По возрастным категориям распределение равномерное в группах казахстанцев средних лет (от 23% до 28%). Минимальная доля курильщиков среди подростков – 0,6% и молодых людей от 18 до 28 лет – 8,6%.

Статистика показывает, что в городах люди курят чаще, чем в селах. По регионам тоже есть различия. Среднее значение в 20% превышено в десяти регионах – как северных, так и южных, восточных. Меньше других в процентном соотношении курят в Алматы (13,6%), Мангистауской и Туркестанской областях (13,9% и 14,2% соответственно).

Много ли курят казахстанцы

Большая часть курильщиков (83%) употребляет табак каждый день. Курят много. Большинство мужчин – от 10 до 24 сигарет ежедневно (65%). Таких же активных курильщиков не меньше и среди женщин (63%). Тех, кто выкуривает меньше пяти папирос за сутки, среди мужчин – меньше 10%, среди женщин – 14,5%.

Что думают курильщики про вред от употребления табака

85% респондентов, участвовавших в исследовании, согласны с тем, что употребление табачных изделий вызывает серьезные заболевания. 7% участников опроса считали, что это утверждение неверно, еще 7% затруднились ответить на этот вопрос.

Согласны ли курильщики с мерами, направленными на борьбу с употреблением табака

Большинство курильщиков согласны с тем, что нужно полностью запретить курение на рабочих местах. Экономические рычаги влияния курильщиков не пугают. Согласно результатам опросов 52% курильщиков поддерживают решение повысить налог на табачные изделия, а 18,7% респондентов затрудняются выразить свое мнение на этот счет.

Сколько в Казахстане неактивных курильщиков

По оценочным данным, 10,9% населения являются пассивными курильщиками. Большая часть из них – это люди, которые вынуждены вдыхать табачный дым на работе или в общественных местах.

Портрет курильщиков кальянов

В сравнении с курильщиками сигарет, доля любителей покурить кальян в Казахстане крайне мала (всего 1%). При этом 85% из их числа делают это не каждый день, а раз от разу. 70% из числа курильщиков кальянов – это мужчины, 30% – женщины. Наибольшее число тех, кто курит кальян, живут в Нур-Султане и Алматинской области.