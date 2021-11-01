В каких регионах Казахстана запустили сервисную модель обеспечения общественной безопасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких регионах Казахстана запущена сервисная модель обеспечения общественной безопасности в этом году, рассказал на брифинге заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе Караганде с прошлого года апробируется внедрение сервисных подходов в вопросах обеспечения общественной безопасности. То есть речь идёт об организации работы полиции с местными исполнительными органами и сообществами по выявлению и решению проблем безопасности в партнёрстве с общественностью», - сказал Алексей Милюк.

Было отмечено, что основная цель нововведений – это комплексное и всестороннее изучение проблем пилотной территории, вовлечение в процесс обеспечения безопасности других субъектов профилактики правонарушений и местное сообщество, где ключевая роль отводится местным исполнительным органам и полиции.

«Аналогичные проекты в этом году также были запущены в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Мангистауской, Атырауской областях и городе Алматы. Пилотные группы этих регионов глубоко прониклись Карагандинским опытом и уже активно его реализуют. В ближайшее время запустим аналогичные проекты во всех регионах страны», - заключил Алексей Милюк.