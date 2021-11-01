РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:12, 01 Ноябрь 2021 | GMT +6

    В каких регионах Казахстана запустили сервисную модель обеспечения общественной безопасности

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких регионах Казахстана запущена сервисная модель обеспечения общественной безопасности в этом году, рассказал на брифинге заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В городе Караганде с прошлого года апробируется внедрение сервисных подходов в вопросах обеспечения общественной безопасности. То есть речь идёт об организации работы полиции с местными исполнительными органами и сообществами по выявлению и решению проблем безопасности в партнёрстве с общественностью», - сказал Алексей Милюк.

    Было отмечено, что основная цель нововведений – это комплексное и всестороннее изучение проблем пилотной территории, вовлечение в процесс обеспечения безопасности других субъектов профилактики правонарушений и местное сообщество, где ключевая роль отводится местным исполнительным органам и полиции.

    «Аналогичные проекты в этом году также были запущены в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Мангистауской, Атырауской областях и городе Алматы. Пилотные группы этих регионов глубоко прониклись Карагандинским опытом и уже активно его реализуют. В ближайшее время запустим аналогичные проекты во всех регионах страны», - заключил Алексей Милюк.

    Теги:
    МВД РК Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:00
    Мужчина 8 лет живет один в деревне-призраке в СКО
    Сегодня, 15:36
    Не получившие прививку дети заразились корью в Мангистауской области
    Сегодня, 15:22
    Боксер Сагындык Тогамбай выиграл бронзовую медаль Азиатских игр в Китае
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!