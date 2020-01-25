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вчера 20:51
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вчера 20:01
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В каких регионах Казахстана закрыты дороги из-за непогоды
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане и пяти областях закрыто движение на автодорогах республиканского значения, передает МИА «Казинформ».
По информации Казавтожола, в Нур-Султане закрыто движение для всех видов автотранспорта на 2 участках автодорог: «Нур-Султан-Павлодар», «Нур-Султан-Костанай».
В Акмолинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на 3 участках автодорог: «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» (от Нур-Султана до границы Павлодарской области, 16-205 км), «Екатеринбург-Алматы» (от с.Жаксы до границы СКО, 856-917 км), «Екатеринбург-Алматы» (от г.Атбасара до Нур-Султана, 1007-1247 км).
В Алматинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на 2 участках автодорог: «Ушарал-Достык» (от с.Коктума до с.Достык, 83-184 км), «Алматы- Усть-Каменогорск»-(от г.Учарала до границы ВКО, 558-615 км).
В Восточно-Казахстанской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на 6 участках автодорог: «Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ» (от с.Предгорное до границы РФ, 36-123 км,), «Таскескен-Бахты гр.КНР» (от поворота к селу Таскескен до села Бахты,0-183 км), «Алматы-Усть-Каменогорск» (от границы Алматинской области до поворота в с. Таскескен, 615-683), «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» (от с.Ушановское до г.Серебрянска, 7-66 км,), «Алматы-Усть-Каменогорск» (от с.Калбатау до с.Касенова, 971-1068 км), «Омск-Майкапчагай» (от г.Семея до с.Калбатау, 756-906 км).
В Павлодарской области закрыто движение для всех видов автотранспорта по всем направлениям на 2 участках автодорог: «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» (от п. Шидерты до границы Акмолинской области, 200-240 км), «Кызылорда-Павлодар» (от п.Ленинский до границы Карагандинской области 1206-1135 км).
В Северо-Казахстанской области закрыто движение для всех видов автотранспорта по всем направлениям на участке автодороги «Екатеринбург-Алматы» (от п.Чистополе до границы Акмолинской области, 832-856 км).
Комитет по ЧС МВД рекомендует гражданам следить за изменениями погоды, метеорологическими сводками, смс-оповещением, в связи с ухудшением видимости на дорогах по возможности отказаться от дальних поездок.
Если вы оказались в чрезвычайной ситуации, звоните на единый номер службы спасения «112».
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