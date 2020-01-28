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В каких регионах Казахстана закрыто движение транспорта 28 января
28 Января 2020 10:56
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Из-за сильной метели в двух регионах Казахстана остаются закрытыми дороги республиканского значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтожол».
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В связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение в 12 областях на 44 участках, протяженностью 5 421 км. – это 21,7% всех дорог республиканского значения.
«Больше всего трасс закрыто в Акмолинской и Карагандинской областях. Самый длинный участок, на котором перекрыто движение – «Екатеринбург-Алматы», - говорится в сообщении.
Отмечается, по всей республике работает 840 единиц техники.
Ключевые слова: Акмолинская область, Карагандинская область, Транспорт, Погода,
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