В каких регионах Казахстана закрыто движение транспорта 28 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Из-за сильной метели в двух регионах Казахстана остаются закрытыми дороги республиканского значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтожол».

В связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение в 12 областях на 44 участках, протяженностью 5 421 км. – это 21,7% всех дорог республиканского значения.

«Больше всего трасс закрыто в Акмолинской и Карагандинской областях. Самый длинный участок, на котором перекрыто движение – «Екатеринбург-Алматы», - говорится в сообщении.

Отмечается, по всей республике работает 840 единиц техники.