В каких регионах Казахстана зафиксирован наибольший уровень производительности труда

В Казахстане в 2025 году сохранился кратный разрыв по производительности труда между регионами — от 40 264,6 тыс. тенге на одного занятого в Атырауской области до 5 106,9 тыс. тенге в Туркестанской, передает корреспондент агентства Kazinform.

Региональные лидеры

По данным Бюро национальной статистики, наиболее высокие значения зафиксированы в сырьевых и индустриально развитых регионах. Помимо Атырауской области, в тройку лидеров вошли область Улытау (29 483,5 тыс. тенге) и город Алматы (28 439,3 тыс. тенге). Их позиции определяются структурой экономики: в первом случае — добыча полезных ископаемых, во втором — концентрация финансовых и сервисных отраслей.

Группа выше среднего уровня

К регионам с относительно высокими показателями относятся Карагандинская (19 774,9 тыс. тенге), Восточно-Казахстанская (14 765,9 тыс. тенге), Павлодарская (13 532,4 тыс. тенге), Западно-Казахстанская (13 280,2 тыс. тенге), Костанайская (12 594,4 тыс. тенге) и Акмолинская (11 878,9 тыс. тенге) области. В этих регионах ключевую роль продолжает играть промышленность, включая горнодобывающий и перерабатывающий сектора.

Нижняя группа

Наименьшие значения фиксируются в Туркестанской, Жамбылской (5 562,8 тыс. тенге), Алматинской (6 802,0 тыс. тенге) областях и области Жетысу (6 820,3 тыс. тенге). При этом именно здесь наблюдаются одни из самых высоких темпов роста показателя, что частично указывает на эффект низкой базы.

Крупные города

Среди мегаполисов производительность труда составила 21 180,6 тыс. тенге в Астане, 28 439,3 тыс. тенге в Алматы и 10 011,0 тыс. тенге в Шымкенте. В столице значимый вклад обеспечивают строительство, торговля и транспорт, тогда как в Алматы — услуги и финансовый сектор.

Отраслевая концентрация

Максимальные значения сохранились в промышленности, особенно в горнодобывающем секторе. Так, в Атырауской области производительность в добыче достигает 479 375,5 тыс. тенге, в области Улытау — 119 199,8 тыс. тенге, что кратно превышает показатели других отраслей экономики.

Социальная сфера

В непроизводственных секторах разброс также остался значительным:

— образование: от 2 757,1 тыс. тенге в области Жетысу до 7 677,2 тыс. тенге в Алматы;

— здравоохранение: от 2 534,4 тыс. тенге в Алматинской области до 8 428,2 тыс. тенге в Алматы;

— госуправление: от 2 932,7 тыс. тенге в Жамбылской области до 9 618,2 тыс. тенге в Астане.

Несмотря на рост индексов в большинстве регионов, структура экономики остается ключевым фактором дифференциации. Сырьевые регионы и крупные города продолжают формировать основной вклад в высокую производительность, тогда как аграрные и южные области сохраняют более низкие абсолютные значения при более высоких темпах роста.

Напомним, производительность труда в сельском хозяйстве РК за последние 5 лет выросла в 2 раза и достигла 4,2 миллиона тенге на одного работника.