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    12:50, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    В каких регионах Казахстана выявлено больше всего незаконно работающих иностранцев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких регионах Казахстана задержано больше всего незаконно работающих иностранцев, рассказал на брифинге старший инспектор по особым поручениям Комитета миграционной службы МВД РК Бауыржан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Анализ миграционной ситуации показывает, что иностранцы въезжают в страну легально, однако в ряде случаев переходят в разряд нарушителей миграционного законодательства, и в этом в большей степени помогают наши граждане Казахстана», - сказал Бауыржан Омаров.

    Большая часть нарушений, по его словам, связана с привлечением иностранцев на работу без получения для этого разрешительных документов.

    «К примеру, в Туркестанской области на различных строительных объектах были установлены 633 иностранцев незаконно осуществляющих трудовую деятельность без документов. Аналогичные факты выявлены в Шымкенте, в Акмолинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской областях. Незаконно осуществлявшие трудовую деятельность иностранцы и их работадатели привлечены к ответственности», - добавил Бауыржан Омаров.

    Теги:
    МВД РК Правоохранительные органы
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