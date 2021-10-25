В каких регионах Казахстана выявлено больше всего незаконно работающих иностранцев
«Анализ миграционной ситуации показывает, что иностранцы въезжают в страну легально, однако в ряде случаев переходят в разряд нарушителей миграционного законодательства, и в этом в большей степени помогают наши граждане Казахстана», - сказал Бауыржан Омаров.
Большая часть нарушений, по его словам, связана с привлечением иностранцев на работу без получения для этого разрешительных документов.
«К примеру, в Туркестанской области на различных строительных объектах были установлены 633 иностранцев незаконно осуществляющих трудовую деятельность без документов. Аналогичные факты выявлены в Шымкенте, в Акмолинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской областях. Незаконно осуществлявшие трудовую деятельность иностранцы и их работадатели привлечены к ответственности», - добавил Бауыржан Омаров.