В каких регионах Казахстана совершено наибольшее количество преступлений в начале декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких регионах Казахстана совершено наибольшее количество преступлений в период с 5 по 11 декабря, сообщил на брифинге начальник управления Комитета административной полиции МВД РК Багланбек Айтпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В период мероприятия зарегистрировано 3 258 преступлений, из них в общественных местах – 269, в том числе на улицах – 62», - сказал Багланбек Айтпаев

Наибольшее количество преступлений, по его словам, совершено в городах Алматы (314) и Шымкент (269), Алматинской (403), Атырауской (219), ВКО (273), СКО (247) и Карагандинской областях (274).

Ранее сообщалось, что с 5 по 11 декабря проведено республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». В рамках отработки принимаются меры по оздоровлению оперативной обстановки в стране, выявлению лиц без определенного места жительства, нелегальных мигрантов, «попрошаек», ранее судимых и иных лиц, состоящих на учетах в органах внутренних дел. Также осуществляются мероприятия по предупреждению и пресечению правонарушений, раскрытию преступлений «по горячим следам», розыску преступников.