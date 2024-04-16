В каких регионах Казахстана сдали больше всего налогов

Директор Центра фискальной политики Ксения Загал представила данные о налоговых поступления в разрезе регионов Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

Налоговые поступления являются вторым источником формирования доходной части местных бюджетов (основной источник — поступления трансфертов из Национального фонда). Традиционно, они составляют около половины всех поступлений — в среднем 43,4% за последние 3 года (41,9% в 2021 году, 43,9% в 2022 году, 44,3% в 2023 году). В абсолютном выражении налоговые поступления выросли в 1,6 раза с 3 666,4 млрд тенге в 2021 году до 5 999,8 млрд тенге в 2023 году, — отметила Ксения Загал в telegram-канале Economy KZ.

Также она обратила внимание на то, что в разных регионах по-разному собирают налоговые поступления. Например, за 2021–2023 годы больше всего налоговых поступлений собрали в Алматы (в среднем 23,0%), Астана (в среднем 12,1%) и Атырауской области (в среднем 11,0%).

— На данные регионы приходится наибольшая сумма по КПН (в среднем 40,4%, 18,6% и 6,0% соответственно), по ИПН (в среднем 25,5%, 13,3% и 10,1% соответственно) и по социальному налогу (в среднем 20,5%, 12,7% и 13,2% соответственно). Акцизов больше всего приходится на Алматинскую область, Шымкент, Павлодарскую и Атыраускую области (в среднем 36,0%, 19,1%, 16,3% и 14,3% соответственно), — добавила К. Загал.

По информации директора Центра фискальной политики, меньше всего налоговых поступлений за последние три года собрали в Кызылординской (в среднем 1,5%) и Северо-Казахстанской (в среднем 1,7%) областях. Наименьшая сумма по КПН приходится на Кызылординскую, Жамбылскую, Туркестанскую, Северо-Казахстанскую и Акмолинскую области (в среднем 0,7%, 1,1%, 1,2%, 1,5% и 1,9% соответственно), по ИПН — на Северо-Казахстанскую и Кызылординскую области (в среднем по 1,7%), по социальному налогу — также на Северо-Казахстанскую и Кызылординскую области (в среднем 1,6% и 1,9% соответственно), по акцизам — на Кызылординскую, Восточно-Казахстанскую, Мангистаускую, Туркестанскую области и г. Астану, Жамбылскую, Западно-Казахстанскую и Костанайскую области (в среднем 0,02%, 0,05%, 0,1%, 0,1%, 0,1%, 0,4%, 0,4%, 0,9% соответственно).