В каких регионах Казахстана самый низкий уровень вакцинации населения от КВИ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек прошло вакцинацию против коронавируса в Казахстане сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В стране продолжается вакцинация населения. На сегодня 1-компонентом привито более 9,5 млн. человек, охват подлежащего взрослого населения составил 79,6%, вторым компонентом привито более 8,8 млн. человек с охватом 75,8% от подлежащего взрослого населения», - сказала Ажар Гиният.
Согласно озвученным данным, от численности населения РК охват первым компонентом составил - 50%, вторым компонентом – 46,5%.
Вместе с тем, охват подлежащего населения различен по регионам.
В трех регионах страны - ВКО, Жамбылская, Туркестанская областях 100% подлежащего населения охвачено вакцинацией первым компонентом.
В четырех регионах страны - городах Шымкент, Алматы, в Кызылординской области, Северо-Казахстанской и Алматинской областях охвачено вакцинацией более 75% подлежащего населения.
В семи регионах - охват вакцинацией в пределах от 60 до 72%.
Низкий охват вакцинацией на уровне ниже 60% отмечается в Мангистауской и Костанайской областях.
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