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В каких регионах Казахстана самый низкий уровень вакцинации населения от КВИ

18 Января 2022 10:58
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В каких регионах Казахстана самый низкий уровень вакцинации населения от КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек прошло вакцинацию против коронавируса в Казахстане сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В стране продолжается вакцинация населения. На сегодня 1-компонентом привито более 9,5 млн. человек, охват подлежащего взрослого населения составил 79,6%, вторым компонентом привито более 8,8 млн. человек с охватом 75,8% от подлежащего взрослого населения», - сказала Ажар Гиният.

Согласно озвученным данным, от численности населения РК охват первым компонентом составил - 50%, вторым компонентом – 46,5%.

Вместе с тем, охват подлежащего населения различен по регионам.

В трех регионах страны - ВКО, Жамбылская, Туркестанская областях 100% подлежащего населения охвачено вакцинацией первым компонентом.

В четырех регионах страны - городах Шымкент, Алматы, в Кызылординской области, Северо-Казахстанской и Алматинской областях охвачено вакцинацией более 75% подлежащего населения.

В семи регионах - охват вакцинацией в пределах от 60 до 72%.

Низкий охват вакцинацией на уровне ниже 60% отмечается в Мангистауской и Костанайской областях.

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#Правительство РК   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Вакцинация  
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Автор:

Серик Сабеков

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