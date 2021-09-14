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    10:08, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В каких регионах Казахстана произошел наибольший рост цен на продовольствие

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Цены на социально значимые продовольственные товары с начала года выросли на 9,7%. Об этом сообщил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанова на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Больше всего подорожали овощи, доля которых в общем росте занимает 5,9 процентных пункта. Вместе с тем, в результате насыщения внутреннего рынка отечественными овощами свежего урожая, с середины августа цены стабилизировались и пошли на спад. За последние три недели цены снижены на 0,7 процентных пункта», - сказал Бахыт Султанов.

    Вместе с тем министр добавил, что с момента их пикового роста картофель подешевел на 64%, морковь на 54%, лук 4%, капуста 2%.

    «Наибольший рост цен зафиксирован в Туркестанской области - на 11,4%, Кызылординской области - на 11,0%, и Нур-Султане - на 11%. Наименьший рост цен установился в Карагандинской области - на 8,6%, городе Алматы - на 8,9%, и Алматинской области - на 9,2%», - уточнил Бахыт Султанов.

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