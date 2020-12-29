Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

В каких регионах Казахстана отмечают рост производственного травматизма

Автор:  
Акбота Кузекбай
29 Декабря 2020, 10:03
В каких регионах Казахстана отмечают рост производственного травматизма

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последние три года травматизм на предприятиях снижен на 15% и сохраняется положительная динамика. Об этом на заседании Правительства сообщил министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 11 месяцев текущего года на предприятиях страны пострадало 1 300 человек, со смертельным исходом из них 185 случаев. Рост производственного травматизма наблюдается в Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях», - сообщил Биржан Нурымбетов.

Министр отметил, что по требованию госинспекторов труда отстранено от работы 33 должностных лица, приостановлена работа 11 оборудований. В правоохранительные органы направлено 812 дел, по которым возбуждено 97 уголовных дел.

«Комплексные меры по снижению численности работников, пострадавших на производстве, также занятых во вредных условиях труда реализуется в рамках утвержденной Правительством Дорожной карты на 2019-2023 годы», - сказал Б. Нурымбетов.

Ранее министр труда и социальной защиты населения рассказал, как решаются вопросы, связанные с трудовыми отношениями на предприятиях.


Правительство РК   Минтруда РК   Занятость   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной