В каких регионах Казахстана отмечается низкий уровень вакцинации от КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких регионах отмечается низкий уровень вакцинации, рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Охват вакцинацией 1-м компонентом ниже среднереспубликанского отмечается в Мангистауской, Костанайской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Акмолинской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской областях», – сказал Алексей Цой.

Глава минздрава подчеркнул, что учитывая установленную циркуляцию индийского штамма на территории республики для удержания стабильной эпидситуации в регионах местным исполнительным органам необходимо нарастить темпы вакцинации и усилить информационно-разъяснительную работу среди населения о необходимости ускоренной вакцинации и соблюдения основных мер профилактики: масочный режим, социальная дистанция.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане 1084 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

В разрезе регионов: город Нур-Султан – 273, город Алматы – 100, город Шымкент – 10, Акмолинская область – 18, Актюбинская область – 55, Алматинская область – 10, Атырауская область – 85, Восточно-Казахстанская область – 54, Жамбылская область – 48, Западно-Казахстанская область – 138, Карагандинская область – 129, Костанайская область – 29, Кызылординская область – 7, Мангистауская область – 8, Павлодарская область – 85, Северо-Казахстанская область – 22, Туркестанская область – 13. Итого выздоровевших в Казахстане – 386127.