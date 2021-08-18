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В каких регионах Казахстана отмечается наибольший охват вакцинацией

18 Августа 2021 09:34
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В каких регионах Казахстана отмечается наибольший охват вакцинацией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек привито от коронавируса в Казахстане? Об этом на заседании Правительства рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодняшний день I компонентом привито 6,1 млн чел, охват подлежащего (вакцинации- прим.ред.) населения составил 62%, II компонентом привито около 4,8 млн человек с охватом 48% подлежащего населения. Наибольший охват отмечается в 6 регионах: городах Шымкент и Алматы, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской областях», - пояснил министр.

Наименьший процент охвата вакцинацией первой дозой отмечается в Мангистауской области (35%).

«Регионы вакциной обеспечены в достаточном количестве. Поставка вакцин осуществляется согласно графику. Во все регионы поставлена первая партия вакцины Sinopharm, Китай. Поставки продолжаются», - добавил Алексей Цой.


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#Минздрав РК   #Регионы   #Коронавирус в РК   #Вакцинация   #Алексей Цой  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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