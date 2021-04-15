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В каких регионах Казахстана остается угроза подтоплений

Автор:  
Серик Сабеков
15 Апреля 2021, 13:31
В каких регионах Казахстана остается угроза подтоплений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О паводковой ситуации в республике рассказал на брифинге в СЦК министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава МЧС отметил, что в целом паводковая ситуация стабильная.

«Если говорить о состоянии снежного покрова, то на территории Казахстана наблюдаются пока остаточные явления снежных заносов, которые у нас спровоцировала погода в конце февраля и начале марта, где то около на 10% общей территории Казахстана. Это в основном территория: Акмолинской, Северо-Казахстанской, частично Костанайской областей, но и предгорные, горные районы непосредственно Восточно-Казахстанской и Алматинской областей»,- сказал Юрий Ильин.

Министр добавил, что в целом с начала февраля месяца были проведены заседания комиссий по ЧС, в том числе и заседания Правительства по данному вопросу, где были определены конкретные мероприятия и даны поручения по подготовительным работам к предстоящему паводковому периоду.

«Заблаговременная работа, в принципе, позволяет говорить, что на сегодняшний день, в основном, риски, которые существовали по подтоплению населенных пунктов, они минимизированы», - заверил Юрий Ильин.


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