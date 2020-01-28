В каких регионах Казахстана объявлены штормовые предупреждения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казгидромет объявил штормовое предупреждение на 29 января для Кызылординской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областей, а также для столицы Казахстана, передает МИА «Казинформ».

Ночью и утром 29 января в Кызылординской области местами сохраняются туман, гололед. Вероятность шторма 95-100%.

В Туркестанской области 29 января местами сохраняется туман. Вероятность шторма 90-95%.

Ночью 29 января в Восточно-Казахстанской области местами ожидается сильный снег. Местами метель, туман. Ветер западный местами 15-20, ночью порывы 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске и Семее ночью 29 января ожидается метель. Ветер западный, ночью порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области 29 января ожидается местами туман. Вероятность шторма 90-95%

В городе Нур-Султан ночью 29 января сохраняются снег и низовая метель, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, порывы 15-18 м/с. Вероятность шторма 85-90%.