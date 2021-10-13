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    13:46, 13 Октябрь 2021 | GMT +6

    В каких регионах Казахстана наименьший охват водоснабжением

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году планируется обеспечить качественными услугами водоснабжения 95% населения страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Бейбут Шаханов рассказал о текущей ситуации по водоснабжению городов и сел Казахстана. По его словам, в рамках Национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» с 2021 по 2025 годы из республиканского бюджета на обеспечение питьевой водой предусматривается выделение средств в сумме 498 млрд тенге, в том числе в сельских населенных пунктах 261 млрд тенге.

    «В текущем году на строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения предусмотрено 151 млрд тенге, в том числе: в городах – 77 млрд. тенге, в селах – 74 млрд тенге. По итогам 2021 года планируется обеспечить качественными услугами водоснабжения 95% населения страны: в городах составит 98%, в селах – 91,8%», - сообщил Бейбут Шаханов на брифинге в СЦК.

    Зампредседателя комитета также рассказал, что наибольший охват водоснабжением в сельской местности отмечается в Алматинской, Атырауской и Кызылординской областях.

    «Городское население Северо-Казахстанской, Мангистауской и Атырауской областях 100% обеспечены централизованным водоснабжением. Наименьший уровень охвата питьевой водой отмечается в Жамбылской области. Также, наибольший охват водоснабжением в сельской местности отмечается в Алматинской, Атырауской и Кызылординской областях. Наименьший уровень охвата питьевой водой сельского населения отмечается в Костанайской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областях», - сказал он.

    Бейбут Шаханов добавил, что для обеспечения всех населенных пунктов услугами водоснабжения в рамках государственной программы «Нұрлы жер» выработан план поэтапного обеспечения населения, где учтен каждый населенный пункт.


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    Правительство Вода МИИР РК ЖКХ
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