В каких регионах Казахстана наименьший доступ к чистой питьевой воде у населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Каков уровень доступа к чистой питьевой воде в регионах Казахстана, рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня доступ к чистой питьевой воде в регионах на разном уровне. Высокие показатели охвата питьевой водой в трех регионах: Атырауской (98,5%), Алматинской (98,3) и Кызылординской (97,6%) областях», - сказал Бейбут Атамкулов.

Глава МИИР добавил, что в отдельных регионах страны наблюдается отставание.

«Наименьший уровень охвата питьевой водой сельского населения отмечается в четырех регионах: Костанайской (64,7%), Восточно-Казахстанской (81,4%), Северо-Казахстанской (82,1%) и Жамбылской (82,2%) областях», - уточнил Бейбут Атамкулов.

Ранее министр сообщил, какой процент населения Казахстана обеспечен чистой питьевой водой.

«Согласно поручению Главы Государства до 2025 года мы должны обеспечить 100% доступ населения к качественной питьевой воде. Эта задача будет реализована в рамках национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны», - сказал Бейбут Атамкулов.

Глава МИИР добавил, что по итогам 2020 года доступ к услугам водоснабжения в стране составил 94,1%, в том числе: в селах - 90,1 %, в городах - 97,5%.



