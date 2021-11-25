В каких регионах Казахстана наибольший дефицит врачей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой озвучил статистические данные касательно дефицита врачей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 1 января 2021 года, согласно статистическим данным, в системе здравоохранения с учетом всех ведомств трудятся 262 200 медицинских работников, в том числе 76 443 врачей, 185 757 средних медицинских работников. По данным акиматов, по состоянию на 1 ноября 2021 года дефицит врачей составил 3 947 шт.ед. (из них город – 2 903 шт.ед., село - 1044 шт.ед.)», - написал Алексей Цой в своем ответе на депутатский запрос.

Согласно приведенной им информации, наибольший дефицит врачей отмечается в Костанайской – 477 шт.ед., Акмолинской – 337 шт.ед., Западно-Казахстанской – 298 шт.ед., Северо – Казахстанской областях – 294 шт.ед., городе Нур-Султане – 283 шт.ед., Мангистауской – 276 шт.ед., Алматинской – 262 шт.ед., Восточно-Казахстанской областях – 256 шт.ед.

В разрезе специальностей наибольший дефицит отмечается среди врачей общей практики – 525 шт.ед. (из них на селе – 208 шт.ед.), анестезиологов-реаниматологов – 334 шт.ед. (из них на селе – 39 шт.ед.), терапевтов – 297 шт.ед. (из них на селе – 91 шт.ед.), акушер-гинекологов – 233 шт.ед. (из них на селе – 80 шт.ед.), педиатров – 197 шт.ед. (из них на селе – 40 шт.ед.), инфекционистов – 130 шт.ед. (из них на селе – 29 шт.ед.), кардиологов – 110 шт.ед. (из них на селе – 30 шт.ед.), эпидемиологов – 46 шт.ед. (из них на селе – 9 шт.ед.), пульмонологов – 29 шт.ед. (из них на селе – 2 шт.ед.).