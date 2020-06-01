В каких регионах Казахстана начался купальный сезон

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел РК Владимир Беккер рассказал, когда начинается купальный сезон в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с устоявшейся засушливой жаркой погодой количество загораний очень большое. Количество пожаров остается тоже значительным. Более того, население, спасаясь от жары, двигается на водоемы, где купается в неотведенных местах. Хочу сказать, что до сегодняшнего дня купальный сезон не открыт. За истекшие сутки с начала года подразделением органов гражданской защиты совершено рекордное количество выездов - 643. Наиболее большое количество выездов произошло в Карагандинской области - 223. 81 - в ВКО, 66 - в Нур-Султане, 33 - в Павлодарской области и в Туркестанской области - 26», - сообщил Владимир Беккер в ходе брифинга в Центре управления в кризисных ситуациях КЧС МВД РК.

Глава комитета отметил, что руководством различных областей будет приниматься отдельное решение по открытию купального сезона.

«Купальный сезон с 1 июня начинается в Алматы, Актюбиснкой, Алматинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях и в городе Шымкенте. В Нур-Султане и Павлодарской области - с 10 июня, в ВКО - 13 июня, Атырауской - 15 июня и Мангистауской области - 25 июня. Оснований для открытия купального сезона не было, так как температура была низкой для купания. В этой связи не было принято решение об открытии купального сезона раньше», - отметил В. Беккер.

Говоря о температуры воды в разрезе регионов, глава комитета отметил, что в Павлодарской области данный показатель составляет плюс 19 градусов, плюс 18 градусов - в Акмолинской, Карагандинской – плюс 18-20 градусов, Костанайской – плюс 18-20, в Мангистауской – плюс 17 градусов, ЗКО – плюс 15-20, Актюбинской – плюс 18-21 градус, в Алматинской, Кызылординской – плюс 20-25, ВКО – плюс 20 градусов, в Алматы, Туркестанской области температура воды составляет плюс 17-24 градусов, Жамбылской – плюс 20-25 градусов.

«Длительное купание в недостаточно теплой или холодной воде не только не полезно, а представляет опасность для здоровья. В зависимости от температуры воды мы рекомендуем режим купания при температуре воды от плюс 18 градусов не более 6-8 минут, 10-12 минут - при температуре воды плюс 20, при температуры воды выше 20 градусов - купание до 15 минут», - добавил Владимир Беккер.