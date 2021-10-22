НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких регионах Казахстана наблюдается рост производственного травматизма, рассказал председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК Ербол Нургалиев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что рост производственного травматизма наблюдается: в Актюбинской (с 54 до 91 чел.), Атырауской (с 21 до 38 чел.), Жамбылской (с 34 до 42 чел.), Кызылординской (с 32 до 53 чел.), Павлодарской (с 76 до 87 чел.) областях и Нур-Султане (с 32 до 43 чел.).

Увеличение числа смертельных случаев произошло в Актюбинской (с 11 до 19 чел.), Жамбылской (с 4 до 14 чел.), Западно-Казахстанской (с 2 до 5 чел.), Кызылординской областях (с 5 до 12 чел.), г. Нур-Султан (с 10 до 14 чел.), г. Шымкент (с 4 до 5 чел.).

Высокий уровень травматизма сохраняется в Карагандинской (пострадало 183 чел.), Восточно-Казахстанской (124 чел.), Актюбинской (91 чел.), Павлодарской (87 чел.), Костанайской (82 чел.), Туркестанской (56 чел.) областях и г. Алматы (69 чел.).

«В разрезе отраслей наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургического комплекса – 19,1% (203 чел.) и строительной отрасли – 11,3 % (120 чел.), коммунального хозяйства – 5,6 % (60 чел.). По видам происшествий, большинство несчастных случаев произошли из-за: падения пострадавшего с высоты (187, или 19,8%); дорожного происшествия на транспорте организации (152, или 16,1%); обрушений, обвалов, падения предметов, материалов (78, или 8,2%) и т.д. Причины этому разные, исходящие из отношения к созданию безопасных условий труда, как работодателей, так и самих работников», – сказал Ербол Нургалиев.