НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких регионах Казахстана наблюдается наибольший рост инвестиций, рассказал министр национальной экономики РК Асет Иргалиев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важным фактором экономического роста является привлечение внутренних и внешних инвестиций. В том числе наблюдается активность в привлечении инвестиций в недобывающих отраслях», - сказал Асет Иргалиев.

По словам министра, за отчетный период темп роста инвестиций в основной капитал без учета горнодобывающей промышленности составил 18%.

Инвестиции выросли в строительстве в 2,5 раза, обрабатывающей промышленности – на 81,7%, сельском хозяйстве – на 43,2%, торговле – на 39,9%, сфере информации и связи – на 37%, операциях с недвижимым имуществом - на 16,2% и транспорте – на 9%.

«В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в городе Шымкент, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Туркестанской и Жамбылской областях», - резюмировал глава МНЭ.