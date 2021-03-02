В каких регионах Казахстана наблюдается наибольший рост цен
«При этом уже к 2023 году будет обеспечено 100% насыщение внутреннего рынка отечественной продукцией по основным социально-значимым продовольственным товарам. Считаю, что акимам следует усилить контроль за стабилизацией цен на основные виды продуктов, пересмотреть подходы по формированию стабилизационных фондов в регионах, акцентировать внимание на более широком использовании механизмов форвардного закупа продовольствия», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.
В качестве примеров он привел ситуации в разных регионах страны.
«Например, такая работа хорошо поставлена в Восточно-Казахстанской, Акмолинской и Кызылординской областях, где наблюдается минимальный рост цен. Больше всего наблюдается рост цен в Костанайской, Мангистауской и Жамбылской областях», - заключил Премьер-Министр.
Ранее Аскар Мамин прокомментировал потенциал страны в сфере агропромышленного комплекса.