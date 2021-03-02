В каких регионах Казахстана наблюдается наибольший рост цен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необходимо увеличить объем валовой сельскохозяйственной продукции в 1,3 раза. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При этом уже к 2023 году будет обеспечено 100% насыщение внутреннего рынка отечественной продукцией по основным социально-значимым продовольственным товарам. Считаю, что акимам следует усилить контроль за стабилизацией цен на основные виды продуктов, пересмотреть подходы по формированию стабилизационных фондов в регионах, акцентировать внимание на более широком использовании механизмов форвардного закупа продовольствия», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

В качестве примеров он привел ситуации в разных регионах страны.

«Например, такая работа хорошо поставлена в Восточно-Казахстанской, Акмолинской и Кызылординской областях, где наблюдается минимальный рост цен. Больше всего наблюдается рост цен в Костанайской, Мангистауской и Жамбылской областях», - заключил Премьер-Министр.

Ранее Аскар Мамин прокомментировал потенциал страны в сфере агропромышленного комплекса.