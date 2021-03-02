РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:16, 02 Март 2021 | GMT +6

    В каких регионах Казахстана наблюдается наибольший рост цен

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необходимо увеличить объем валовой сельскохозяйственной продукции в 1,3 раза. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «При этом уже к 2023 году будет обеспечено 100% насыщение внутреннего рынка отечественной продукцией по основным социально-значимым продовольственным товарам. Считаю, что акимам следует усилить контроль за стабилизацией цен на основные виды продуктов, пересмотреть подходы по формированию стабилизационных фондов в регионах, акцентировать внимание на более широком использовании механизмов форвардного закупа продовольствия», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

    В качестве примеров он привел ситуации в разных регионах страны.

    «Например, такая работа хорошо поставлена в Восточно-Казахстанской, Акмолинской и Кызылординской областях, где наблюдается минимальный рост цен. Больше всего наблюдается рост цен в Костанайской, Мангистауской и Жамбылской областях», - заключил Премьер-Министр.

    Ранее Аскар Мамин прокомментировал потенциал страны в сфере агропромышленного комплекса.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Цены и тарифы Экономика Премьер-министр РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:23
    Казахстанские байдарочники стали шестыми на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 09:07
    Тимофей Емельянов и Сергей Емельянов завоевали «серебро» на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 09:00
    Дефицит сжиженного газа наблюдается в Жезказгане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!