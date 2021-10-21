В каких регионах Казахстана ликвидируют аварийные скважины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие аварийные скважины планируется ликвидировать и в каких регионах они расположены? Об этом рассказал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу обратить внимание на следующий вопрос относительно сохранения акваторий Каспийского моря. Основная цель протокола – максимальное предотвращение и устранение аварий для достижения и поддержания Каспийского моря в экологически чистой морской среде. В этой связи хочу обратить внимание на следующие вопросы, касающиеся работы, направленной на предотвращение экологических рисков, поддержания морской среды. Вопрос консервации бесхозных скважин. Программа, направленная на выявление таких скважин и их ликвидацию, непрерывно проводилась с 2010 года. В результате выявленная информация содержала 132 понятия аварийности. На сегодняшний день ликвидировано 126 скважин. На остальные работы по шести скважинам планируется предусмотреть средства из бюджета. На какую стадию из этих работ мы перешли сегодня и предлагается ли в рамках этих работ ликвидировать старые скважины, которые остаются на дне?» - спросила сенатор Дана Нуржигит.

Сериккали Брекешев ответил, что ведомство сейчас проводит работу для предотвращения экологических аварий на Каспийском море.

«Наше министерство держит вопрос на особом контроле. Как вы только что отметили, с 2010 года непрерывно проводятся исследования, и в результате работ выявлены 132 аварийных скважин. На сегодняшний день ликвидировано 126 аварийных скважин. Согласно текущим исследованиям остались шесть скважин, которые планируем еще ликвидировать: в Мангыстауской, Атырауской, Актюбинской областях. Если говорить о скважине в Атырауской области, сейчас национальная компания «КазМунайГаз» совместно с Министерством энергетики проводят прямые переговоры по заключению договора в этой сфере. Поэтому также работы по ликвидации данных скважин будет проводиться за счет средств, которые будут выделяться. Ликвидация остальных аварийных скважин будет проводиться за счет средств, которые запланируем на последующие годы. Сейчас работают две компании. Они в свое время проводили разведывательные работы, и эти скважины в настоящее время ликвидированы», - прокомментировал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев.

Арайлым Мурат