В каких регионах Казахстана чаще всего скрывали факты младенческой смертности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких регионах Казахстана больше всего медики занимались сокрытием фактов младенческой смертности, сообщили в Минздраве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Кызылординской, Жамбылской и Атырауской областях, если по ранжиру идти. Потому что данные показатели материнской и младенческой смертности, есть меморандум между акимом и Министерством здравоохранения, они влияют на конкурентоспособность нашей страны. То есть чем выше показатель, тем хуже наши позиции в мировом рейтинге. Учитывается именно младенческая смертность, то есть которые родились живыми», - сказала в интервью журналистам председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова в кулуарах Сената.

Она также подчеркнула, что сейчас политика здравоохранения Минздрава заключается в обратном.

«На самом деле сейчас политика министерства - не скрывать такие факты», - добавила Людмила Бюрабекова.

Ранее сообщалось, что Минздрав заявил о фактах сокрытия смертей 277 младенцев