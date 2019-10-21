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В каких регионах Казахстана чаще всего скрывали факты младенческой смертности
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких регионах Казахстана больше всего медики занимались сокрытием фактов младенческой смертности, сообщили в Минздраве, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В Кызылординской, Жамбылской и Атырауской областях, если по ранжиру идти. Потому что данные показатели материнской и младенческой смертности, есть меморандум между акимом и Министерством здравоохранения, они влияют на конкурентоспособность нашей страны. То есть чем выше показатель, тем хуже наши позиции в мировом рейтинге. Учитывается именно младенческая смертность, то есть которые родились живыми», - сказала в интервью журналистам председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова в кулуарах Сената.
Она также подчеркнула, что сейчас политика здравоохранения Минздрава заключается в обратном.
«На самом деле сейчас политика министерства - не скрывать такие факты», - добавила Людмила Бюрабекова.
Ранее сообщалось, что Минздрав заявил о фактах сокрытия смертей 277 младенцев
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