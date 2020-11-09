В каких регионах Казахстана была большая конкуренция на должности судей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких регионах Казахстана была наиболее большая конкуренци на должности судей, а в каких наиболее меньшая, рассказала в ходе онлайн-брифинга член Высшего судебного совета РК Балгуль Раисова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хотелось бы отметить, что уровень конкуренции в судебной системе зависит от уровня суда. Например, наибольшая конкуренция на должности судей районных судов наблюдается в городах Нур-Султан и Алматы. Так, на должность судьи Есильского районного суда города Нур-Султана претендовало 90 человек. На должности судей Сарыаркинского районного суда столицы и Бостандыкского районного суда города Алматы участвовало по 87 человек в каждый суд», - уточнила Балгуль Раисова.

Наименьший уровень конкуренции, по ее словам, наблюдался на должности судей районных судов в Мангистауской области, где в среднем на место претендовало 14 человек; в Бейнеуский райсуд - 15 человек на место; в Жанаозенский городской суд - 13 человек на одну вакансию.

«В то же время на 17 вакантных руководящих судейских должностей в малосоставных и отдаленных судах не изъявил желания участвовать ни один кандидат», - добавила Балгуль Раисова.

Ранее она сообщила, что в Казахстане завершен конкурсный отбор на ряд судейских должностей. В частности, подведены итоги конкурса на 2 должности судей Верховного суда, 1 председателя районного суда, 1 судью областного суда, 40 судей районных судов. Всего в конкурсе участвовали 342 человека.



