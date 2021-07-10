В каких регионах Казахстана будет реализовано больше всего проектов в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году будет реализовано 38,5 тысяч проектов на 2 трлн тенге. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства с участием Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В отчетном периоде в рамках программ льготного финансирования «Дорожная карта бизнеса», «Еңбек» и «Экономика простых вещей», а также программы Национального Банка реализовано более 25,7 тысяч проектов на сумму 1,4 трлн тенге. Всего в 2021 году будет реализовано 38,5 тысяч проектов на 2 трлн тенге, что составляет 50% от всего объёма кредитования МСБ», - сказал Аскар Мамин.

Было отмечено, что в рамках программы «Экономика простых вещей» в регионах одобрено около 3 тыс. проектов на 723 млрд тенге. В первом полугодии текущего года реализовано 237 новых проектов.

«Наибольшее количество проектов одобрено в Туркестанской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Акмолинской областях, значительно меньше – в Атырауской области и городе Нур-Султане», - уточнил Аскар Мамин.

Глава Кабмина добавил, что в общем объёме государственных закупок, осуществляемых в рамках данной программы, доля местного содержания варьируется от 28% до 62%. Средний показатель доли местного содержания по республике составляет 45%, в первом полугодии рост доли местного содержания составил 22 процентных пункта.