В каких регионах Казахстана больше всех создано новых рабочих мест

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2017-2019 годах было создано более 1 млн. новых рабочих мест. Об этом сообщил вице-министр руда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из них 736 тыс. являются постоянными. 44% новых рабочих мест приходится на сельскую местность. По созданию новых рабочих мест лидируют Туркестанская, Алматинская области и город Алматы», - сказал Акмади Сарбасов.

Вице-министр добавил, что в Карагандинской, Жамбылской, Павлодарской областях высока доля временных рабочих мест в составе созданных рабочих мест.

«В этом году запланировано создание 373 тыс. новых рабочих мест, на сегодня создано 332 тысяч», - уточнил Акмади Сарбасов.

В этой ситуации, по его словам, важна роль программы занятости, с начала реализации которой ее участниками стали 1 млн. 750 тыс. человек. В результате 1,3 млн. человек трудоустроены, из них 960 тыс. человек на постоянные рабочие места, 33 тыс. человек получили льготные кредиты, 18 тыс. человек стали получателями безвозвратных грантов,

212 тыс. человек направлены на профессиональное обучение и 89 тыс. человек обучены основам предпринимательства.