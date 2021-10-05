НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких регионах Казахстана больше всего требуется ремонт водных каналов, сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В разрезе областей большая часть каналов, требуемых реконструкции, расположены в южных регионах страны», - сказал Сериккали Брекешев.

По данным ведомства, это Алматинская, Жамбылская, Туркестанская и Кызылординская области.

Согласно предварительным расчетам, общая стоимость полной реконструкции составляет 205 млрд. тенге, в том числе 6,8 млрд тенге для разработки проектно-сметной документации (ПСД). Также планируется привлечение внебюджетных средств в размере 34 млрд тенге за счет государственно-частного партнерства.

Ранее глава Минэкологии сообщил, что объем водных ресурсов Казахстана составляет 90-100 км3.

«Объем водных ресурсов Казахстана составляет 90-100 км3, из которых 50,8 км3 – местный сток, 39,2 км3 поступают по трансграничным рекам из Китая, стран Центральной Азии и России. Запасы подземных вод составляют 15,5 км3/год, разведанных на территориях более 3,5 тысячи месторождений», - уточнил Сериккали Брекешев.

