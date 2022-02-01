В каких регионах Казахстана больше всего ревакцинируется население

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве здравоохранения РК рассказали о вакцинации и ревакцинации населения против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За январь месяц привито более 196 тысяч человек. Наиболее активная работа по вакцинации проводилась в Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Мангистауской и Северо-Казахстанской областях. Всего по стране вакцинировано более 80% подлежащего взрослого населения, или 51,7% от численности населения РК, первым компонентом - 77% и 47,8% - вторым компонентом», - сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният в ходе заседания Правительства.

По словам министра, активно проводится ревакцинация населения. Т ретью дозу вакцины получили более 1,5 млн человек, из них около 1 млн - в январе.

«Наиболее высокий охват отмечается в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областях», - отметила министр.

Ажар Гиният отметила, что эпидемиологическая ситуация по КВИ находится под контролем ведомства.

«В целях стабилизации эпидемиологической ситуации в стране необходимо продолжить вакцинацию, ревакцинацию и соблюдение профилактических мер, такие как ношение масок, соблюдение социальной дистанции, исключение посещение мест массового скопления населения», - подчеркнула министр