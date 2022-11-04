В каких регионах Казахстана больше всего покупают табачные изделия

4 Ноября 2022, 10:22

4 Ноября 2022, 10:22

В каких регионах Казахстана больше всего покупают табачные изделия

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За январь–сентябрь текущего года компании РК произвели 13,5 млрд сигарет, сигар, папирос и прочих аналогичных изделий — сразу на 15% больше, чем в прошлом году. В денежном выражении производство составило 206,5 млрд тг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Energyprom.kz.

По итогам восьми месяцев 2022 года местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на сигареты и папиросы на 60,1%, против 77,9% годом ранее. На долю импорта, соответственно, пришлось 39,9%. Завезли в страну 7,8 млрд сигарет и папирос — сразу в 2,7 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (в то время как производство за этот период показывало годовой рост на 15,4%).

На долю экспорта пришлось 22,5% использованных ресурсов, против 8,9% годом ранее: это 4,4 млрд табачных изделий — в 3,8 раза больше, чем год назад.

Реализация на внутреннем рынке выросла на 27,1% за год, до 15,2 млрд изделий.

Расходы домохозяйств на табачные изделия во втором квартале текущего года достигли 11,2 тыс. тг — на 9,8% больше, чем годом ранее.

«Главными курильщиками» страны можно назвать жителей Северо-Казахстанской области: за второй квартал в среднем каждое домохозяйство региона потратило на табачные изделия 19,5 тыс. тг. В тройку антилидеров также попали Павлодарская (18 тыс. тг) и Восточно-Казахстанская (17,7 тыс. тг) области.

Меньше всего на табачные изделия потратили жители Шымкента - всего 1,7 тыс. тг.

По итогам октября текущего года сигареты с фильтром подорожали на 16,4% за год. Сильнее всего рост цен ощутили жители Восточно-Казахстанской (плюс 21,6%) и Акмолинской (плюс 20,5%) областей, а также алматинцы (на 19,3%). Наименьший годовой рост был зафиксирован в Алматинской области - на 11%.

Тем временем, Минздрав РК бьет тревогу, так как распространение вейпов в стране приобретает масштабы эпидемии. Минздрав представил на сайте «открытые НПА» концепцию проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения», в которой предлагается норма о запрете оборота электронных сигарет. Впрочем, многие эксперты считают, что продажу вейпов нужно не запрещать, а регулировать и наводить порядок в сегменте торговли ими. Запрет же просто приведет к уходу с рынка добросовестных игроков и выведет торговлю вейпами из правового поля.

Фото: epha.org



