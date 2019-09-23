В каких регионах Казахстана больше всего инвестируют в образование

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанскую область, а также города Нур-Султан и Алматы направлено больше всего инвестиций в образование, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

«Капвложения в секторе сократились по всем источникам финансирования. По итогам 8 месяцев текущего года в сферу образования было направлено инвестиций на сумму 111,3 млрд тенге — на 7,8% меньше (ИФО — 89,6%), чем в аналогичном периоде прошлого года (120,8 млрд тенге). Доля от общей суммы инвестиций в РК составила 1,5%, при этом годом ранее было 1,9%», - отмечено в сообщении.

В региональном разрезе за январь–август 2019 года больше всего инвестиций в образование направлено в Туркестанскую область: 21,8 млрд тенге — на 42,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (15,3 млрд тенге). На втором месте по сумме инвестиций расположился город Нур-Султан: 20,3 млрд тенге, минус 0,7% за год. Также в первую тройку вошёл город Алматы: 12,8 млрд тенге, при этом сумма значительно снизилась (−17,5%) по сравнению с прошлым годом (15,5 млрд тенге)», - отмечено в опубликованных данных.

На топ-3 регионов приходится почти половина всех вложений, направленных в сферу образования в РК (49,3% от общей суммы). Меньше всего инвестиций в образование направлено в Западно-Казахстанскую (1,7 млрд тенге), Мангистаускую (1,7 млрд тенге) и Павлодарскую (1,9 млрд тенге) области.



