В каких регионах Казахстана больше пресных подземных вод

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О ресурсах пресных подземных вод рассказали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Целенаправленная политика государства по обеспечению питьевой водой граждан нашей страны дала ощутимые результаты. Вместе с тем имеется ряд проблем, требующих своего решения. Значительная роль в водообеспечении страны принадлежит подземным водам. Пресные подземные воды имеют ряд существенных преимуществ по сравнению с поверхностными: они, как правило, выше по качеству, лучше защищены от загрязнения и заражения. Подземные воды имеются практически во всех горных районах страны», - сказал первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев в ходе круглого стола в Мажилисе.

Основные ресурсы пресных подземных вод (58,1%) сосредоточены в южных регионах - в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях. На Восточно-Казахстанскую область приходится 15,1%.

«В центральном регионе - Акмолинская, Карагандинская и Павлодарская области – 17,1%, северном регионе - в Костанайской и Северо-Казахстанской области – 2,9%, западном регионе - Актюбинская, Атырауская, Мангистауская и Западно-Казахстанская области – 6,8% общих прогнозных ресурсов подземных вод», - отметил первый вице-министр.

На сегодня, по оперативным данным местных исполнительных органов, в 85 селах, где планируется провести центральное водоснабжение, отсутствует подтверждение источников питьевой воды. В основном, это в Западно-Казахстанской области, где в 31 селе необходимо провести поисково-разведочные работы, в Атырауской 19 сел, Туркестанской 11 сел и Алматинской области в 9 селах.

Как проинформировали в МИИР РК, в 170 малонаселенных селах, где планируется установка локальных систем очистки воды, также необходимо провести поисково-разведочные работы.

«В целом, во всех необеспеченных селах регионам необходимо завершить работы по разведке до 2023 года. В северной части страны, а именно в Костанайской и Северо-Казахстанской областях, где географически отсутствуют источники питьевого водоснабжения, имеются подземные источники, которые непригодны для питьевого водоснабжения, обеспечение сел ведется в основном за счет групповых водоводов», - рассказал К. Ускенбаев.