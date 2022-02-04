В каких регионах изъято больше всего оружия в рамках расследования уголовных дел трагического января
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе оперативных мероприятий изъяты 747 единиц оружия и свыше 18 тысяч боеприпасов. Об этом сообщил на брифинге в СЦК начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Было отмечено, что в рамках расследования уголовных дел трагического января продолжается работа по установлению лиц, участвовавших в ограблениях, особенно в хищениях оружия.
«За три недели сотрудниками полиции изъято большое количество похищенного оружия, особенно в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях. Общее количество изъятого оружия на данный момент 747 единиц и свыше 18 тысяч боеприпасов», - подчеркнул представитель ведомства.
Ранее сообщалось, что более 1300 судебных экспертиз назначены для выяснения всех обстоятельств январских событий. Правоохранительными органами проводится большая и кропотливая работа для выяснения всех обстоятельств январских событий. Назначены 1307 судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские, баллистические, авто-товароведческие и другие исследования, проведены около 1500 осмотров мест происшествий, более 10000 допросов и очных ставок. Потерпевшими признаны 1279 лиц.
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