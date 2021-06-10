РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:52, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    В каких регионах и ведомствах наблюдается наибольшее неосвоение бюджета

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Расходы государственного бюджета исполнены на 98,8%. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Расходы государственного бюджета исполнены на 98,8%, республиканского – на 99,2%, местных бюджетов – на 98,8%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года процент исполнения на всех уровнях бюджетов выше», - сказал Ерулан Жамаубаев.

    Согласно озвученным данным, по республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 5,9 трлн тенге.

    Неисполнение составило 49 млрд тенге, из них 11 млрд тенге - экономия. Не освоено 38 млрд тенге.

    «Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах здравоохранения, сельского хозяйства, внутренних дел, финансов, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности», - сообщил Ерулан Жамаубаев.

    Было отмечено, что основные причины неосвоения: длительное согласование документов к оплате; длительное проведение конкурсных процедур; оплата проведена за фактический оказанный объем услуг, выполненные работы; несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов – фактур; длительное согласование договоров, дополнительных соглашений; отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце.

    По данным министерства, расходы местных бюджетов составили 2,8 трлн тенге. Не исполнено 34 млрд тенге.

    В этом году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 1,9 трлн. тенге.

    На 1 июня им выделено 646 млрд тенге. Из них освоено – 97,5%. Не исполнено 16 млрд. тенге, в том числе экономия – 2 млрд тенге, не освоено 14 млрд тенге.

    Наибольшее неосвоение сложилось в городах Алматы, Нур-Султан, Шымкент и Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях.



    Теги:
    Правительство Правительство РК Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:54
    Казахстанская гимнастка Виктория Бутолина выиграла бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 13:51
    Нет гарантии, что отпечатки пальцев казахстанцев не окажутся в руках злоумышленников — эксперт
    Сегодня, 13:47
    Понесут ли власти ответственность за публикацию персональных данных журналистов и блогеров
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!