В каких регионах и ведомствах наблюдается наибольшее неосвоение бюджета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Расходы государственного бюджета исполнены на 98,8%. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Расходы государственного бюджета исполнены на 98,8%, республиканского – на 99,2%, местных бюджетов – на 98,8%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года процент исполнения на всех уровнях бюджетов выше», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Согласно озвученным данным, по республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 5,9 трлн тенге.

Неисполнение составило 49 млрд тенге, из них 11 млрд тенге - экономия. Не освоено 38 млрд тенге.

«Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах здравоохранения, сельского хозяйства, внутренних дел, финансов, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности», - сообщил Ерулан Жамаубаев.

Было отмечено, что основные причины неосвоения: длительное согласование документов к оплате; длительное проведение конкурсных процедур; оплата проведена за фактический оказанный объем услуг, выполненные работы; несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов – фактур; длительное согласование договоров, дополнительных соглашений; отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце.

По данным министерства, расходы местных бюджетов составили 2,8 трлн тенге. Не исполнено 34 млрд тенге.

В этом году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 1,9 трлн. тенге.

На 1 июня им выделено 646 млрд тенге. Из них освоено – 97,5%. Не исполнено 16 млрд. тенге, в том числе экономия – 2 млрд тенге, не освоено 14 млрд тенге.

Наибольшее неосвоение сложилось в городах Алматы, Нур-Султан, Шымкент и Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях.



