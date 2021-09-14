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    14:17, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В каких регионах больше всего нарушались права педагогов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала учебного года в Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки РК поступило около 70 обращений от граждан. По ним приняты меры сотрудниками департаментов по обеспечению качества в сфере образования. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Республики Казахстан.

    В Туркестанской области воспитатель детского сада была незаконно уволена с занимаемой должности, однако Управлением образования акимата не были приняты меры по восстановлению ее прав. Только после вмешательства территориального Департамента по обеспечению качества в сфере образования воспитатель была восстановлена в прежней должности.

    В Атырауской области из-за нарушений правил педагогической этики уволена учитель средней школы им. К. Ахмедиярова,

    В Алматинской области сотрудники департамента также приняли меры после обращения учителя, в котором она сообщила о фактах побора и привлечения педагогов к несвойственным функциям. После рассмотрения принято решение об освобождении от занимаемой должности директора средней школы №6 г. Текели, в которой подтвердились данные факты. Помимо этого, рекомендовано привлечь к дисциплинарной ответственности и.о.руководителя отдела образования акимата города Текели.

    Наибольшее количество нарушений прав и законных интересов педагогов отмечается в Туркестанской и Алматинской областях.

    Кроме того, в соцсетях был обнародован документ о составлении списков для проведения мер по иммунизации. Сбор подобной информации не предусмотрен никаким приказом. Руководитель районного отдела образования привлечен к дисциплинарной ответственности.

    Отметим, что по поручению Министра образования и науки РК в каждой области созданы комиссии по педагогической этике, которые оперативно рассматривают обращения и факты по нарушению прав педагогов.


    Теги:
    Закон и право Образование Права человека МОН
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