В каких регионах больше всего нарушались права педагогов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала учебного года в Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки РК поступило около 70 обращений от граждан. По ним приняты меры сотрудниками департаментов по обеспечению качества в сфере образования. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Республики Казахстан.

В Туркестанской области воспитатель детского сада была незаконно уволена с занимаемой должности, однако Управлением образования акимата не были приняты меры по восстановлению ее прав. Только после вмешательства территориального Департамента по обеспечению качества в сфере образования воспитатель была восстановлена в прежней должности.

В Атырауской области из-за нарушений правил педагогической этики уволена учитель средней школы им. К. Ахмедиярова,

В Алматинской области сотрудники департамента также приняли меры после обращения учителя, в котором она сообщила о фактах побора и привлечения педагогов к несвойственным функциям. После рассмотрения принято решение об освобождении от занимаемой должности директора средней школы №6 г. Текели, в которой подтвердились данные факты. Помимо этого, рекомендовано привлечь к дисциплинарной ответственности и.о.руководителя отдела образования акимата города Текели.

Наибольшее количество нарушений прав и законных интересов педагогов отмечается в Туркестанской и Алматинской областях.

Кроме того, в соцсетях был обнародован документ о составлении списков для проведения мер по иммунизации. Сбор подобной информации не предусмотрен никаким приказом. Руководитель районного отдела образования привлечен к дисциплинарной ответственности.

Отметим, что по поручению Министра образования и науки РК в каждой области созданы комиссии по педагогической этике, которые оперативно рассматривают обращения и факты по нарушению прав педагогов.