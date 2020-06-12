В каких районах Жамбылской области разрешили ходить в бани, фитнес-центры и спорткомплексы

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Ухудшение ситуации с COVID-19 в Жамбылской области вызвало необходимость ужесточить карантинные меры, ограничить передвижение населения и сократить время работы открывшихся объектов. Однако, по постановлению главного государственного санитарного врача Жамбылской области, отдельным районам разрешены послабления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, акимам Мойынкумского, Меркенского, Жуалынского районов разрешено возобновить работу продовольственных и непродовольственных рынков, детских дошкольных организаций, детских кабинетов коррекции, образовательных центров, кружков по предварительной записи. Только в этих трех районах возобновят работу общественные бани, сауны, SPА- и фитнес-центры, спортивные комплексы.

«Такие меры в Мойынкумском, Меркенском, Жуалынском районах вводятся в связи со стабилизацией на их территории эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, - пояснил главный государственный санитарный врач Жамбылской области, заместитель руководителя департамента по контролю за качеством и безопасностью товаров и услуг Жамбылской области Газиз Надуев. – Это допускается при наличии поданных уведомлений в региональные оперативные штабы и предоставлении актов готовности субъектов предпринимательства, подпадающих под ослабление карантинных мер».

Напомним, с 14 июня на территории Жамбылской области вводятся меры ужесточения карантина, в числе которых ограничение передвижения населения, сокращение времени работы рынков, ЦОНов, коммерческих и социальных объектов. Вводится запрет на передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослых и выход лиц старше 65 лет. Сокращается время работы парков и скверов, а также прогулок в них населения.

В Жамбылской области с 24 марта по 11 июня 2020 года зарегистрировано 513 случаев COVID-19, показатель заболеваемости составил 44,3 на 100 тысяч населения.



