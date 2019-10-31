В каких районах столицы предоставят арендное жилье для молодежи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В каких районах Нур-Султана предоставят жилье для работающей молодежи, рассказала директор КГУ «Жилищный фонд акимата города Нур-Султана» Нурсулу Кожахметова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным управления строительства и жилищной политики, дома будут предоставлены около рынка «Артем» в квадрате улиц Валиханова-Сейфуллина, Богенбай батыры и Жангельдина. Средняя квадратура начинается от 30 до 70 квадратных метров», - сказала Нурсулу Кожахметова в ходе брифинга в столичном акимате.

Она также назвала среднюю квадратуру однокомнатных и двухкомнатных квартир.

«Однокомнатные - в пределах 30-45 квадратов, двухкомнатные – от 46 до 70 квадратных метров. Чистовая отделка. Это новые квартиры. По закону мы не имеем права заселять в квартиру с черновой отделкой. Мебель уже закупают сами», - уточнила директор Жилищного фонда.

Ранее сообщалось, что с 5 по 10 ноября начинается прием заявок арендных квартир для работающей молодежи.

Арендное жилье для работающей молодежи предоставляется на 5 лет без права выкупа и без права продления. Ежемесячная плата составит в пределах от 5 до 15 тыс. тенге.

Напомним, выступая на церемонии открытия Года молодежи 23 января 2019 года, Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев поручил строить в крупных городах – Алматы, Нур-Султане и Шымкенте – не менее 1 тыс. квартир в год для работающей молодежи.

Министерством информации и общественного развития РК было объявлено о выдаче 3 тыс. квартир в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.

Акция стартовала в июле этого года.