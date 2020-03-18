В каких районах Нур-Султана выставят блокпосты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Блокпосты для ограничения въезда и выезда всех видов транспорта и передвижения граждан установят в районе поселков Нур-Султана. Об этом сообщил начальник департамента полиции Нур-Султан Ержан Саденов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с Указом Главы государства в целях предупреждения распространения коронавируса и безопасности наших граждан, государственная комиссия приняла решение о введении карантина в Нур-Султане с 0:00 часов 19 марта. В этой связи столичная полиция переведена на особый режим несения службы. Основная задача – охрана общественного порядка и обеспечение безопасности населения. Департаментом принимаются меры по предупреждению и пресечению распространения коронавирусной инфекции», - сказал Ержан Саденов на брифинге в СЦК.

«По периметру города Нур-Султана в районе поселков Жибек Жолы, Косшы, Караоткель, Талапкер, Коянды совместно с органами здравоохранения, военнослужащими Министерства обороны и Национальной гвардией будут выставлены блокпосты для ограничения въезда и выезда всех видов транспортных средств, также передвижения граждан по всем направлениям. Это автодороги из города Нур-Султана в направлении Алматы, Павлодара, Кокшетау, Костаная, Коргалжыно и в поселка Кабанбай батыр», - сообщил глава столичного ДП.

Он отметил, что исключение предусмотрено для жителей столицы, ранее выехавших из города.

«При этом мы сверяемся через наши учеты, при наличии прописки и удостоверяющих документов возможен пропуск. Вводимые меры необходимы для обеспечения безопасности граждан и сохранения здоровья населения», - отметил Ержан Саденов.

В полиции граждан призвали проявить понимание и неукоснительно соблюдать требования сотрудников органов внутренних дел.

«Хотел бы предупредить об ответственности за распространение фейковой информации по коронавирусу. Нарушение режимного ЧП и карантина повлечет за собой уголовную и административную ответственность. Поступает много вопросов, будет создан call-центр, будут работать службы 109, 101, 102, 103, горячей линии. По индивидуальным вопросам граждан будут даваться ответы», - заявил Е. Саденов.