В каких районах Нур-Султана временно отключат питьевую воду

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ГКП «Астана су арнасы» сообщает, что в связи с проведением плановых работ на водопроводе по адресам: ул.Карасай батыра д.2, поселок Промышленный, пр. Момышулы д.13, будет временно прекращена подача питьевой воды

Временно прекратят подачу питьевой воды по следующим адресам:

18.05.2021г. с 10:00ч. до 19:00ч.

Жилые объекты: ул.Карасай батыра 6, 15.

Не жилые объекты: ул.Карасай батыра 2, 19; ул.Шынтас 1а, 1а к1,1а к2, 1а к3, 1а к4, 1а к5, 1/1, 1/1 к1, 1/1 к2, 1/1 к2

18.05.2021г. с 10:00ч. до 19:00ч.

Жилые объекты: пр.Момышулы 13а, 13/1, 13/2, 13/3, 15, 15а, 15/2, 15/3, 17, 17а, 17/1, 17/2

Нежилые объекты: пр.Момышулы 13(гостиничный комплекс),15/1(детсад)

18.05.2021г. с 10:00ч. до 20:00ч.

Жилые объекты: поселок Промышленный: ул.Атамура, М.Шокай, Кокарал, Кулагер, Байшешек, Наурызым, Кокжелек, Шарбакты, Игишева.

Потребителей просят запастись питьевой водой. Также будет организован подвоз воды.