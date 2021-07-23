В каких районах Карагандинской области улучшают водоснабжение

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Об обеспечении жителей Карагандинской области качественной питьевой водой рассказал руководитель управления энергетики и ЖКХ Улантай Усенов на брифинге в прямом эфире на площадке Региональной службы коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 2021 год в области запланировано строительство и реконструкция более 265 км водопроводных и канализационных сетей. На сегодняшний день сети водоснабжения подведены к домам в ряде сёл Абайского, Бухар-Жырауского, Каркаралинского и Нуринского районов. К примеру, в селе Карой Нуринского района прежде не было центрального водоснабжения и жители ходили за водой на колонки», – сообщил спикер.

До конца года планируется ввести в эксплуатацию Эскулинский водовод. Его запуск позволит обеспечить жителей Жезказгана и Сатпаева качественным и бесперебойным водоснабжением.

По информации руководителя управления, по области в 86 населённых пунктах ведётся подготовка к разведке подземных источников воды. Разработан проект на строительство водовода Жарлы – Каркаралы, реализация которого обеспечит население Каркаралинска стабильным водоснабжением. В селе Аппаз Каркаралинского района продолжается реконструкция сетей.

«Начато строительство водопроводных сетей в селе Асыл Бухар-Жырауского района. Его жители сейчас пользуются привозной водой. В селе Улытау будет завершено строительство очистных сооружений», – добавил Улантай Усенов.

