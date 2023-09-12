В каких районах Астаны в первую очередь снесут ветхое жилье

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Разработаны проектные предложения по этапам реновации территории столицы, согласно которым на первом этапе до 2025 года предусмотрен снос на территории 730 га, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такие данные в документе об утверждении Государственной программы реновации и модернизации жилищного фонда города Астаны до 2028 года.

Кроме того, в указанном градостроительном проекте будут учтены предложения и замечания, поступившие от горожан в ходе общественного обсуждения проекта генерального плана города Астаны до 2035 года.

Разработка проекта позволит правильно оценить и оптимизировать сроки и этапы развития источников водо-, тепло-, электроснабжения с учетом динамично развивающейся столицы.

«Кроме того, в составе проекта будут актуализированы проектные предложения по реновации территории столицы с учетом современной ситуации. В ходе разработки генерального плана города Астаны до 2035 года разработаны проектные предложения по этапам реновации территории столицы, согласно которым на:1 этапе до 2025 года предусмотрен снос на территории 730 га; 2 этапе до 2035 года – 1362 га; 3 этапе до 2050 года – 490 га. При этом для сбалансированного развития города важно осуществить снос на 1 этапе реновации, до 2025 года на территории 730 га, куда вошли районы реновации по улице Асан қайғы, от шоссе Алаш до улицы Ж. Тәшенова, вдоль улиц С. Сейфуллина и Кенесары; территория вдоль улицы Ш. Бейсековой, от переулка С. Тюленина до улицы Ш. Қосшығұлұлы, улицы Г. Потанина, проспекта Бөгенбай батыра, улицы К. Күмісбекова; территория для завершения Малой кольцевой дороги – вдоль улицы Ақжол, от улицы С-613 до шоссе Алаш, территория в квадрате улиц Ш. Бейсековой, Ш. Қосшығұлұлы, Кенесары, шоссе Қорғалжын, реки Есиль и другие районы», - уточняется в проекте.

