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    14:48, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В каких районах Алматинской области мало привитых от КВИ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких районах Алматинской области наблюдается низкая вакцинация населения от КВИ, рассказал заместитель акима Алматинской области Батыржан Байжуманов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В области активно ведется работа по вакцинации населения, согласно алгоритму. В области открыты 244 пункта, работают 71 мобильная бригада и 17 передвижных медицинских комплексов. Проводится подворовой обход», - сказал Батыржан Байжуманов.

    Согласно озвученным данным, всего получено 773 тыс. доз вакцин первого компонента, из них привито 711 тыс. человек, или 92%. Также получено 716 тыс. доз вакцин второго компонента, из них привито 594 тыс. человек, или 83%.

    «На сегодняшний день охват вакцинацией от плана составляет 65%. Завершена прививка в Балхашском (107%), Аксуском (103%) районах. У нас три района отстают, но там тоже работа будет усилена», - добавил Батыржан Байжуманов.

    По данным акимата, в Панфиловском (54%), Талгарском (49%), Каратальском (47%) районах прививочные работы ведутся низким темпом.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматинская область
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