В каких районах Алматинской области мало привитых от КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких районах Алматинской области наблюдается низкая вакцинация населения от КВИ, рассказал заместитель акима Алматинской области Батыржан Байжуманов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В области активно ведется работа по вакцинации населения, согласно алгоритму. В области открыты 244 пункта, работают 71 мобильная бригада и 17 передвижных медицинских комплексов. Проводится подворовой обход», - сказал Батыржан Байжуманов.

Согласно озвученным данным, всего получено 773 тыс. доз вакцин первого компонента, из них привито 711 тыс. человек, или 92%. Также получено 716 тыс. доз вакцин второго компонента, из них привито 594 тыс. человек, или 83%.

«На сегодняшний день охват вакцинацией от плана составляет 65%. Завершена прививка в Балхашском (107%), Аксуском (103%) районах. У нас три района отстают, но там тоже работа будет усилена», - добавил Батыржан Байжуманов.

По данным акимата, в Панфиловском (54%), Талгарском (49%), Каратальском (47%) районах прививочные работы ведутся низким темпом.