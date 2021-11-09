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В каких районах Актобе построят ливневки

9 Ноября 2021 19:05
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В каких районах Актобе построят ливневки

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе строят систему поверхностного водоотведения, так называемые ливневки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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С ходом строительства систем поверхностного водоотведения сегодня ознакомился аким области Ондасын Уразалин. Так, в скором времени ливневки появятся в 11 микрорайоне, по проспекту Санкибай батыра, на пересечении улиц Маресьева и Сатпаева, на улице им. Каратаева.

Кроме того, проектом предусмотрено устройство водоотводных железобетонных лотков, накопительных колодцев и резервуаров, подключение ливневок к канализационным сетям, а также установка металлических и железобетонных крышек на лотки до конца текущего месяца.

Отметим, строительство ливневок продолжится в следующем году в Авиагородке, Жилянке, поселке Новом, микрорайоне Батыс-2, а также на улицах Жармагамбетова, Г. Жубановой, Гришина, Шайкенова, Рыскулова, Жиенбаева, Жазыкова и Тажибаева.

В текущем месяце будут завершены основные работы по благоустройству сквера в жилом массиве «Нур-Актобе». На следующий год запланировано озеленение.

«Тротуарные дорожки завершены на 95 процентов, после будет обустроена система освещения и поливная система, установлены скамейки, урны, детская и воркаут площадки. Длина сквера - 600 метров, ширина - порядка 30 метров. Таким образом, общая площадь составляет около 3 гектаров», - отчитался заведующий сектором городского отдела ЖКХ Жомарт Бакыткельды.

Также ведется благоустройство водно-зелёного бульвара. Проектом предусмотрена реставрация монументального сооружения «Шанырак» и декоративной арки у входа на бульвар, восстановление фасадной части трибуны, укладка тротуарной плитки и др.


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#Актюбинская область   #ЖКХ   #Акимат  
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Автор:

Самал Ендибаева

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